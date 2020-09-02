Спорт Раскрыты детали нового контракта Милана со Златаном Ибрагимовичем

2020-09-02 14:45 240

Итальянский суперклубдоговорился с форвардом Златаном Ибрагимовичем о новом контракте, -  сообщает пресс-служба "Милана".

Все лето "Милан" и Ибрагимович вели переговоры о продлении контракта. По условиям нового договора, Ибра пробудет в Милане еще год, за что получит 7 млн евро.

"Я всегда чувствовал себя частью "Милана", даже когда играл в других командах. "Россонери" всегда хорошо ко мне относились с самого первого дня. Когда я впервые прибыл в "Милан", я улыбнулся. То, чего я никогда раньше не делал в футболе. Я чувствую себя здесь как дома и не ощущаю, что меня тут не было. Я выбрал № 11, потому что фанаты "Милана" знают меня по этому номеру. С № 21 я не чувствовал себя Ибрагимовичем из первого "Милана", поэтому я попросил, чтобы номер стал таким, как раньше", - сказал Ибрагимович.

Напомним, прошлый сезон Ибрагимович провел именно в "Милане", где в 18 играх забил 10 голов.

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