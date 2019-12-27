Спорт 38 летний форвард Златан Ибрагимович возвращается в Милан - детали контракта

2019-12-27 19:34 255

Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович определился со своим следующим клубом.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Златан дал согласие на переход в "Милан". С "россо-нерри" швед подпишет полугодичное соглашение.

Напомним, Ибрагимович уже играл за "Милан" в 2010-2012 годах и становился чемпионом Серии А.

Сегодня Златану 38 лет, но он показывает класс в США, где выступает за "Лос-Анджелес Гэлэкси". До Америки в карьере Ибры были также "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Барселона", "Интер", "Ювентус" и "Мальме". Фанаты его родного Мальме недавно ополчились на игрока за то, что тот финансово поддержал другой шведский клуб. В результате его памятник в Мальме уже неоднократно ломали, отпили нос, вешали на руку унитаз, обливали краской.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Российский истребитель пошёл на опасное сближение со шведским самолетом над Балтикой

2019-02-23 15:00 2460

"Динамо" пригласило на сборы 18-летнего армянского форварда Дирана Бабекяна

2019-01-25 21:33 2550

Селя неудержимый: турецкие гранды охотятся на форварда Евгения Селезнева

2018-12-26 13:45 2922

Федерация отстранила бразильского форварда за то, что почесал голову во время гимна

2018-11-02 14:45 2883

Еще новости в разделе "Спорт"

38 летний форвард Златан Ибрагимович возвращается в Милан - детали контракта

2019-12-27 19:34 255

Битва лидеров АПЛ: Ливерпуль Клоппа на выезде разгромил Лестер

2019-12-27 14:13 288

Ни одного "динамовца": названы лучшие игроки сборной Украины 2019 года

2019-12-25 21:30 3045

Определился размер призовых украинцев на Олимпиаде-2020

2019-12-25 19:30 552
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

38 летний форвард Златан Ибрагимович возвращается в Милан - детали контракта 2019-12-27 19:34 255
Битва лидеров АПЛ: Ливерпуль Клоппа на выезде разгромил Лестер 2019-12-27 14:13 288
Ни одного "динамовца": названы лучшие игроки сборной Украины 2019 года 2019-12-25 21:30 3045
Определился размер призовых украинцев на Олимпиаде-2020 2019-12-25 19:30 552

Лента

фото 22:12 Скрытые функции привычных бытовых предметов, приборов и девайсов
21:36 Трамп нашел свое пояснение, почему из фильма "Один дома" вырезали эпизод с его участием
20:32 Всем прощаю! Зеленский отменил лишение премий важным чиновникам с Банковой
19:34 38 летний форвард Златан Ибрагимович возвращается в Милан - детали контракта
18:27 Календарь выходных января: сколько будем отдыхать в начале 2020 года
17:33 Из-за падения курса доллара и снижения тарифа на газ бюджет потерял 51 млрд
16:29 Уже известны вероятные причины авиакатастрофы в Казахстане
15:38 Бывшего замминистра Грымчака будут держать за решеткой до 14 февраля
14:46 Украине выплатили первый штраф за полет над аннексированным Крымом
14:13 Битва лидеров АПЛ: Ливерпуль Клоппа на выезде разгромил Лестер