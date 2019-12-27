Спорт 38 летний форвард Златан Ибрагимович возвращается в Милан - детали контракта

2019-12-27 19:34 255

Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович определился со своим следующим клубом.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Златан дал согласие на переход в "Милан". С "россо-нерри" швед подпишет полугодичное соглашение.

Напомним, Ибрагимович уже играл за "Милан" в 2010-2012 годах и становился чемпионом Серии А.

Сегодня Златану 38 лет, но он показывает класс в США, где выступает за "Лос-Анджелес Гэлэкси". До Америки в карьере Ибры были также "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Барселона", "Интер", "Ювентус" и "Мальме". Фанаты его родного Мальме недавно ополчились на игрока за то, что тот финансово поддержал другой шведский клуб. В результате его памятник в Мальме уже неоднократно ломали, отпили нос, вешали на руку унитаз, обливали краской.