С 1 сентября для поездок в Беларусь украинцам необходим загранпаспорт

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, поскольку вступает в силу постановление правительства об остановке действий соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан.
Как сообщает Госудпогранслужба, новый порядок выезда улучшит защиту украинских граждан.
При потере за рубежом внутреннего паспорта идентификация граждан является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.
В ГПСУ прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля, потому что информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире