Коронавирус С 1 сентября для поездок в Беларусь украинцам необходим загранпаспорт

2020-09-01 14:12 246

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, поскольку вступает в силу постановление правительства об остановке действий соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Как сообщает Госудпогранслужба, новый порядок выезда улучшит защиту украинских граждан.

При потере за рубежом внутреннего паспорта идентификация граждан является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

В ГПСУ прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля, потому что информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

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