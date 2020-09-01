Коронавирус "Это напряженный момент": Шмыгаль анонсировал новое продление карантина в Украине

2020-09-01 18:00 342

 

Карантин в Украине продлится еще долго, так как волн коронавируса может быть еще много.

Об этом в интервью The Page заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Этих волн может быть много. И считать, какая это волна, первая, вторая или десятая, наверное, уже некорректно. Надо понимать, что сегодня мир живет с коронавирусом. Мы ожидаем изобретение вакцины. Сегодня свыше 160 вакцин в работе в различных компаниях и странах. Из них более 30 проходят финальную стадию клинических испытаний. По оценкам экспертов, с февраля по май появятся коммерческие партии первых вакцин и эффективных лекарств", - сказал он.

По словам главы правительства, в данный момент наблюдается "волнообразное развитие коронавируса в мире".

"Сегодня в Украине протоколы лечения и лекарства украинских производителей позволяют нам не допускать тяжелых стадий, и у нас летальность от коронавируса уменьшается. Если в начале летальность была 3%, затем 2,5%, то сейчас уже 2,2%. Она продолжает уменьшаться. Это показатель работы наших врачей, показатель эффективности протоколов", - добавил он.

Также Шмыгаль напомнил, что в данный момент карантин в Украине продлили до начала ноября, но его собираются продлевать и в будущем.

"Несмотря на те показатели, которые у нас сейчас есть, в сентябре-октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса. Здесь важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование, больницы, подвести кислород к кроватям. Это один из элементов современных протоколов лечения. Это важные вещи", - завершил он.

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