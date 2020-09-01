Коронавирус В Минздраве объяснили, почему вакцину от гриппа не стоит ждать раньше октября

2020-09-01 20:30 210

 

Вакцина от сезонного гриппа станет доступна украинцам не ранее октября. Мировые производители сначала определят, какие штаммы будут циркулировать, и только после этого приступят к изготовлению. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

"Сейчас вакцина на рынке начнет появляться только в октябре. Мировые производители пока не производят эту вакцину", - заявил Степанов.

По словам министра, можно использовать прошлогоднюю вакцину, однако ее эффективность будет очень низкая, поскольку штаммы гриппа постоянно меняются.

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по оптимистичным прогнозам, вакцина от коронавируса для массового использования может появиться в Украине в начале марта следующего года.

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