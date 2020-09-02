Политика Изгнанный из фракции Слуга народа депутат заявил, что будет бороться с "режимом"

2020-09-02 10:37 255

Депутат Верховной Рады Гео Лерос прокомментировал исключение из парламентской фракции Слуга народа, пообещав бороться с "режимом" везде.

"Скажу только, вы можете открывать сколько угодно дел на меня, поджигать мое имущество, но, вы подонки меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом, в судах, парламенте, на улицах, на востоке и западе. Я буду среди миллиона людей, что рано или поздно выйдут на улицу и скажут вам - нет", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Кроме того, нардеп поблагодарил сторонников за теплые слова, а депутатов - что "не испугались звонков из офиса президента".

Напомним, ранее парламентская фракция Слуга народа исключила Гео Лероса из своих рядов. Большинство депутатов фракции поддержали это решение.

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