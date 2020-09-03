Политика Ангела Меркель подыграла Путину в вопросе строительства газопровода Северный поток-2

2020-09-03 09:10 294

Газопровод Северный поток-2 для транспортировки российского газа в Германию по дну Балтийского моря должен быть достроен, несмотря на санкции США, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", - сказала она, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, в начале августа три сенатора США направили письмо с угрозами штрафных мер в немецкий порт Засниц-Мукран, рядом с которым находится газоприемная станция для газопровода Северный поток.

В ответ Меркель заявила, что Северный поток - 2 является экономическим проектом должен быть завершен.

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