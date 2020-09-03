Коронавирус Британским школьникам официально запретили шутить по поводу COVID

2020-09-03 10:39 213

Для некоторых британских школьников ввели новые правила поведения из-за пандемии COVID-19, в частности им запрещено шутить на тему коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, в текущем учебном году некоторые школы подготовили необычные нововведения для учеников. Так, в гастингской школе детям запретили "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать, а также рассказывать шутки про коронавирус.

По данным издания, новые правила коснулись и личной гигиены. Например, в одной из школ Дерби каждый класс получил свой туалет. При этом посещение чужой уборной повлечет серьезное наказание.

Напомним, по состоянию на сегодня в Великобритании зафиксировали 337 168 случаев заражения COVID-19, из них 41 504 закончились смертью и 344 - выздоровлением.

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