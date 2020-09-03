Коронавирус Британским школьникам официально запретили шутить по поводу COVID

2020-09-03 10:39 213

Для некоторых британских школьников ввели новые правила поведения из-за пандемии COVID-19, в частности им запрещено шутить на тему коронавируса.

Как сообщает Daily Mail, в текущем учебном году некоторые школы подготовили необычные нововведения для учеников. Так, в гастингской школе детям запретили "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать, а также рассказывать шутки про коронавирус.

По данным издания, новые правила коснулись и личной гигиены. Например, в одной из школ Дерби каждый класс получил свой туалет. При этом посещение чужой уборной повлечет серьезное наказание.

Напомним, по состоянию на сегодня в Великобритании зафиксировали 337 168 случаев заражения COVID-19, из них 41 504 закончились смертью и 344 - выздоровлением.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Ляшко рассказал, какой должна быть идеальная вакцина от коронавируса

2020-09-02 21:30 567

Кто в Украине может пройти бесплатный тест на коронавирус: названы все случаи

2020-09-02 21:00 663

В Украине за сутки выявили 2495 новых случаев заражения коронавирусом

2020-09-02 12:43 606

В Николаеве школьников отстранили от занятий и отправили на самоизоляцию

2020-09-02 09:38 546

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Турции уровень заболеваемости коронавирусом достиг пиковых показателей

2020-09-03 11:16 168

Британским школьникам официально запретили шутить по поводу COVID

2020-09-03 10:39 213

Украинцев порадовали упрощением процедуры выхода из самоизоляции

2020-09-02 22:00 669

Ляшко рассказал, какой должна быть идеальная вакцина от коронавируса

2020-09-02 21:30 567
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Турции уровень заболеваемости коронавирусом достиг пиковых показателей 2020-09-03 11:16 168
Британским школьникам официально запретили шутить по поводу COVID 2020-09-03 10:39 213
Украинцев порадовали упрощением процедуры выхода из самоизоляции 2020-09-02 22:00 669
Ляшко рассказал, какой должна быть идеальная вакцина от коронавируса 2020-09-02 21:30 567

Лента

12:15 Хакеры устроили сразу несколько мощных кибератак на парламент Норвегии
11:40 Украинка Марта Костюк сумела пробиться в третий круг турнира US Open
11:16 В Турции уровень заболеваемости коронавирусом достиг пиковых показателей
10:39 Британским школьникам официально запретили шутить по поводу COVID
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 10:12 Заседание Верховной Рады девятого созыва - ОНЛАЙН
09:38 В ТКГ заявили, что журналисты исказили слова Фокина об амнистии для сепаратистов
09:10 Ангела Меркель подыграла Путину в вопросе строительства газопровода Северный поток-2
08:37 Столкновения в киевском офисе Свободы: пострадали трое полицейских
08:11 Навального и Скрипалей отравили секретным российским боевым ядом
22:00 Украинцев порадовали упрощением процедуры выхода из самоизоляции