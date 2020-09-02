Коронавирус В Украине за сутки выявили 2495 новых случаев заражения коронавирусом

2020-09-02 12:43 126

За минувшие сутки больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в Киеве и Харьковской области.

"Больше всего новых случаев Covid-19 за последние сутки зафиксировано в городе Киев - 332 случая, Харьковской области - 302, Львовской - 204, Одесской - 203, Тернопольской - 201, Ивано-Франковской -174 и Ровенской области - 127 случаев", - сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Украине за сутки выявили 2495 новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, всего с начала пандемии в стране Covid-19 заболели 125 798 человек, 58 817 - выздоровели (+1015 за последние сутки), 2656 - умерли (+51 за сутки).

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