Коронавирус Украинцам объяснили, какие симптомы чаще всего свидетельствуют о COVID-19

2020-09-02 17:00 153

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие симптомы почти всегда свидетельствуют о заражении COVID-19.

По словам Ляшко, самые первые симптомы - это потеря ощущения вкуса и запаха.

"Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней", - заявил санврач.

Также он добавил, что ВОЗ создала на основе проведенного анализа всех случаев коронавирусной болезни такой себе рейтинг симптомов.

"Первое - это лихорадка, она встречается у 88% всех больных COVID-19, сухой кашель - у 67%, слабость - у 38%, затруднение дыхания - у 18%, боль в горле - 13%, головная боль - у 13%, боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота - от 5-10%", - отметил Ляшко и добавил, что насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами.

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