Коронавирус Ляшко рассказал, какой должна быть идеальная вакцина от коронавируса

2020-09-02 21:30 78

По словам главного санврача, вакцина для профилактики COVID-19 должна быть безопасной и формировать надежный иммунный ответ

Идеальная вакцина для профилактики коронавирусной болезни должна соответствовать трем факторам. Об этом сегодня на брифинге рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, идеальная вакцина:

обязательно формирует надежный иммунный ответ вызываеи мощный Т-лимфоцитный иммунитет не имеет никаких серьезных побочных эффектов.

Также Ляшко отметил, что на начало сентября тестируются 33 вакцины от коронавируса, девять из которых находятся на третьей стадии клинических испытаний.

Если результаты тестирования окажутся положительными, вакцины будут зарегистрированы и доступны к применению.

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