Коронавирус Кто в Украине может пройти бесплатный тест на коронавирус: названы все случаи

2020-09-02 21:00 120

 

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, кого в Украине бесплатно тестируют ПЦР-методом на коронавирус.

Об этом он рассказал во время брифинга.

По его словам, в Украине бесплатно сдать тест на COVID-19 могут:

 
  • Пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и требуют лабораторной диагностики для определения возбудителя заболевания.
  • Пациенты с ключевымы признаками коронавирусной болезни.
  • Пациенты, которые выздоровели от коронавирусной болезни и продолжают амбулаторное лечение.
  • Лица, контактировавшие с больными коронавирусом.

Ляшко отметил, что этот перечень лиц утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины.

"Сейчас после завершения 14 дней самоизоляции необходимо сделать тестирование методом ПЦР и после этого завершить самоизоляцию. На этой неделе в стандарт медицинской помощи, в алгоритм тестирования будут внесены изменения. Самоизоляцию мы можем разрешить оставить на 14-й день без ПЦР-тестирования, при отсутствии клинических симптомов. Оно будет сдвинуто на 7-9 день и это позволит завершить самоизоляцию раньше", – отметил главный санитарный врач.

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