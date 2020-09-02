Политика Зеленский разъяснил свою реакцию на Лероса

2020-09-02 20:30 159

 

Президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Он говорит, что у него нет никакой реакции на взяточников.

Об этом он заявил на брифинге.

"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно, с какой они партии. Я достаточно ответил?", - заявил он.

Напомним, Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа"; депутаты собрали большинство подписей. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия возразил, что Зеленский звонил и требовал его исключения.

До этого сгорел автомобиль Лероса на столичном Печерске, полиция взялась расследовать инцидент.

Кроме того именно Лерос опубликовал видеозаписи якобы с Денисом Ермаком - братом руководителя ОП Андрея Ермака, на которых похожый на Дениса человек обсуждает с неустановленными лицами назначения на различные государственные должности.

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