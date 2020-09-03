Политика В ТКГ заявили, что журналисты исказили слова Фокина об амнистии для сепаратистов

2020-09-03 09:38 282

Скандал вокруг заявлений замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей вызван "недопониманием", заявил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала Украина 24.

По словам Гармаша, Фокин в личном разговоре с ним уточнил, что амнистия не должна распространяться на тех, "у кого руки в крови". Гармаш добавил, что средства массовой информации могли извратить смысл заявления Фокина.

"Он просто показал мне текст интервью, которое он согласовал. Там есть большие отличия от того, что мы все видели. То есть там он говорит об амнистии, но дальше идет поправка, которой, по-моему, в тексте интервью не было - "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Это очень важное уточнение", - отметил журналист.

Ранее Фокин в интервью одному из издания заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей. А когда его слова вызвали бурную критику, заявил, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".

Глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук заявил, что дальнейшую судьбу Фокина после его скандальных высказываний, будет решать Владимир Зеленский.

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