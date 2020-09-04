Коронавирус Уровень заболеваемости COVID-19 в ЕС растет уже пять недель подряд

2020-09-04 09:12 186

Средний уровень заболеваемости COVID-19 в ЕС растет уже пять недель подряд, и в некоторых странах приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии.

"Вирус не засыпал в течение лета и не брал отпуск. На этой неделе уровень новых заболеваний в ЕС, в странах Европейской экономической зоны и в Великобритании составил 46 случаев на 100 тыс. населения, при том, что по этому показателю мы уже были на уровне ниже 15 случаев. Следовательно, мы видим рост заболеваемости, который наблюдается уже в течение более 5 недель. Мы почти вернулись к показателям, которые наблюдались в марте", - заявила Директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон, сообщает Укринформ.

Показатели заболеваемости COVID-19 очень отличаются в разных европейских странах - от 2 до 176 случаев на 100 тыс. населения. Такие показатели, по ее словам, зависят от многих факторов, в частности от того, какие категории населения проходят через тестирование, и от количества проведенных тестов.

В большинстве европейских стран число пациентов, попавших в больницы с коронавирусом, значительно не выросло. На фоне общего увеличения количества положительных тестов на коронавирус это свидетельствует, что болезнь сейчас поражает больше людей молодого возраста, которые легче ее преодолевают и имеют "облегченные" симптомы.

По статистке, только 5 процентов случаев заболевания приходятся на людей младше 18 лет. Обратная сторона этого явления - болезнь у молодых людей и подростков может проходить незамеченной, хотя они при этом могут распространять инфекцию, даже не подозревая об этом.

По словам Аммон, важным фактором для сдерживания болезни остается соблюдение необходимой дистанции между людьми, особенно на производствах, и активная вентиляция помещений. Если такую ​​социальную дистанцию ​​обеспечить невозможно, решающую роль должны играть дополнительные меры, в частности, обязательное использование защитных масок.

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