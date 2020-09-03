Коронавирус Число зараженных COVID в Украине быстро растет - ситуация по областям

2020-09-03 12:41 282

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 430 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли 54 человека – это новый антирекорд, сообщает Минздрав.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 128 228, а умерших – 2710. За последние 24 часа всего больных обнаружили в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242) и Львовской области (209) .

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

Винницкая обл - 4149 (85)

Волынская обл - 5662 (+73)

Днепропетровская обл - 2518 (+64)

Донецкая обл - 1549 (+44)*

Житомирская обл - 3471 (+29)

Закарпатская обл - 7788 (+91)

Запорожская обл - 1708 (+51)

Ивано-Франковская обл - 9685 (+163)

Кировоградская обл - 833 (7)

г. Киев - 14158 (+280)

Киевская обл - 5931 (+89)

Львовская обл - 15116 (+209)

Луганская обл - 373 (27)*

Николаевская обл - 1372 (+52)

Одесская обл - 7813 (+116)

Полтавская обл - 855 (+23)

Ровенская обл - 9476 (+80)

Сумская обл - 1629 (+58)

Тернопольская обл - 6637 (+242)

Харьковская обл - 9941 (+301)

Херсонская обл - 435 (11)

Хмельницкая обл - 2740 (+110)

Черновицкая обл - 10624 (+137)

Черкасская обл - 1670 (+28)

Черниговская обл - 2050 (60)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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