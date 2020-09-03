Число зараженных COVID в Украине быстро растет - ситуация по областям
2020-09-03 12:41 282
За минувшие сутки в Украине выявлено 2 430 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли 54 человека – это новый антирекорд, сообщает Минздрав.
Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 128 228, а умерших – 2710. За последние 24 часа всего больных обнаружили в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242) и Львовской области (209) .
Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:
- Винницкая обл - 4149 (85)
- Волынская обл - 5662 (+73)
- Днепропетровская обл - 2518 (+64)
- Донецкая обл - 1549 (+44)*
- Житомирская обл - 3471 (+29)
- Закарпатская обл - 7788 (+91)
- Запорожская обл - 1708 (+51)
- Ивано-Франковская обл - 9685 (+163)
- Кировоградская обл - 833 (7)
- г. Киев - 14158 (+280)
- Киевская обл - 5931 (+89)
- Львовская обл - 15116 (+209)
- Луганская обл - 373 (27)*
- Николаевская обл - 1372 (+52)
- Одесская обл - 7813 (+116)
- Полтавская обл - 855 (+23)
- Ровенская обл - 9476 (+80)
- Сумская обл - 1629 (+58)
- Тернопольская обл - 6637 (+242)
- Харьковская обл - 9941 (+301)
- Херсонская обл - 435 (11)
- Хмельницкая обл - 2740 (+110)
- Черновицкая обл - 10624 (+137)
- Черкасская обл - 1670 (+28)
- Черниговская обл - 2050 (60)
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
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