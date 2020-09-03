Коронавирус Число зараженных COVID в Украине быстро растет - ситуация по областям

2020-09-03 12:41 282

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 430 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли 54 человека – это новый антирекорд, сообщает Минздрав.

Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 128 228, а умерших – 2710. За последние 24 часа всего больных обнаружили в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242) и Львовской области (209) .

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая обл - 4149 (85)
  • Волынская обл - 5662 (+73)
  • Днепропетровская обл - 2518 (+64)
  • Донецкая обл - 1549 (+44)*
  • Житомирская обл - 3471 (+29)
  • Закарпатская обл - 7788 (+91)
  • Запорожская обл - 1708 (+51)
  • Ивано-Франковская обл - 9685 (+163)
  • Кировоградская обл - 833 (7)
  • г. Киев - 14158 (+280)
  • Киевская обл - 5931 (+89)
  • Львовская обл - 15116 (+209)
  • Луганская обл - 373 (27)*
  • Николаевская обл - 1372 (+52)
  • Одесская обл - 7813 (+116)
  • Полтавская обл - 855 (+23)
  • Ровенская обл - 9476 (+80)
  • Сумская обл - 1629 (+58)
  • Тернопольская обл - 6637 (+242)
  • Харьковская обл - 9941 (+301)
  • Херсонская обл - 435 (11)
  • Хмельницкая обл - 2740 (+110)
  • Черновицкая обл - 10624 (+137)
  • Черкасская обл - 1670 (+28)
  • Черниговская обл - 2050 (60)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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