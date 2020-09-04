Мир Звезда Голливуда Дуэйн Джонсон с женой перенес коронавирус в тяжелой форме

2020-09-04 15:28 276

Голливудский актер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" переболел коронавирусом вместе с семьей: двумя дочерьми и женой Лорен.

"Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на Covid-19. Я могу вам сказать, что это была одна из самых сложных вещей, через которую мы прошли как семья", – сообщил Джонсон в Instagram.

Джонсон допускает, что заразился от близких друзей.

Он сообщил, что он и жена перенесли болезнь в тяжелой форме. В то же время, дети переболели в средней форме. Также Джонсон добавил, что в настоящее время родные актера и он сам уже выздоровели.

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