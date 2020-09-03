Политика Власти Грузии значительно усложнили выезд своих граждан в страны ЕС

2020-09-03 15:46 51

Парламент Грузии н утвердил новые правила для выезда граждан в страны Шенгенской зоны. Вступят в силу они с 1 января 2021 года. Согласно изменениям, внесенным в закон "О порядке выезда граждан Грузии из Грузии и въезда в Грузию", гражданина могут не выпустить из страны, если у него нет биометрического паспорта, срок действия которого действителен еще не менее трех месяцев после возвращения на родину.

Гражданину Грузии могут отказать в выезде в том случае, если у него отсутствуют обратный билет или бронь на этот билет, или не забронирована гостиница либо нет точного адреса проживания принимающего его человека в стране Шенгенской зоны. Причиной отказа в выезде может послужить и отсутствие страховки, а также недостаточное количество денежных средств.

Пакет поправок предусматривает также введение уголовной ответственности за организацию выдачи поддельных справок или документов за деньги гражданам Грузии для получения убежища в иностранном государстве. Подобное действие будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - от трех до восьми лет.

Причиной принятия столь жестких мер стало увеличение числа соискателей убежища из Грузии в ЕС. Ранее обеспокоенность по этому поводу выразили Германия, Франция, Швеция, Исландия.

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