Президент Сербии и премьер Косово попытались найти общий язык в Вашингтоне

В Вашингтоне на переговорах по вопросу непризнанного Косово при участии президента Сербии Александара Вучича и премьера Косово Авдулаха Хоти от обоих лидеров США потребовали "двустороннее признание".
"Мы получили наихудший документ с момента начала переговоров с Приштиной. В нем было 16 пунктов, из которых десятый подразумевает двустороннее признание. <...> Огромное давление, это для нас очень тяжелые темы", - заявил член сербской делегации, министр финансов Синиша Мали.
Однако, по данным СМИ, Вучич все же отверг пункт о признании независимости самопровозглашенного Косово на встрече в столице Америки.
При этом помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в Twitter, что прогресс в переговорах наблюдается.
"Очень хороший раунд переговоров прошел сегодня днем с лидерами Сербии и Косово. Сегодня они добились реального прогресса", - подчеркнул он.
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