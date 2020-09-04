Коронавирус В Украине установлен новый антирекорд по COVID-19 - за 24 часа выявлено 2 723 новых случаев

2020-09-04 11:40 267

В Украине зафиксирован уже 130 951 случай заражения китайским коронавирусом нового типа,  сообщается на сайте СНБО.

Так, за сутки в стране коронавирус выявили у 2723 человек. От Covid-19 с начала пандемии в Украине умер 2761 человек (+51 за сутки), выздоровели 60 613 человек (+937 за сутки).

Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области - 371, в городе Киеве - 319, в Одесской области - 225 и в Тернопольской - 204.

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