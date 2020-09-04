Коронавирус Украинских школьников и учителей хотят обязать страховаться от коронавируса

2020-09-04 19:34 276

Минобразования и науки планирует подписать меморандум с украинскими страховыми компаниями для того, чтобы застраховать учителей-пенсионеров и учеников от коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

"Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины касательно возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров (работающих учителей-пенсионеров), но и детей", - заявил он.

По словам чиновника, страхование в школах может стартовать уже в ближайшее время, что позволит моделировать ситуацию определенной защиты в учебных учреждениях.

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