Коронавирус Протас заявил, что реально больных COVID-19 в Украине порядка 2-3 млн человек

2020-09-05 12:30 354

 

В Украине реально больных COVID-19 порядка 2-3 млн человек. Об этом заявил Святослав Протас, возглавлявший Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины в 2014-2016 гг. в эфире телеканала ZIK.

"Если вернуться к статистике, то у нас далеко не 3 тысячи больных ежедневно, у нас на сегодня больных порядке 2-3 млн в государстве. Потому что результаты скрининга иммунного среди населения говорят, что по состоянию на июнь месяц 5% населения имели антитела. 5% населения Украины - это более 2 млн (людей - ред.). С каждым месяцем количество этих больных существенно в геометрической прогрессии увеличивается, 90% из них в бессимптомной форме болеют не обращаясь в учреждения здравоохранения, не попадая в статистику. Поэтому, когда уже треть населения будет с антителами тогда немного притормозятся темпы прироста , - рассказал Протас.

На вопрос, когда именно процесс притормаживания темпа прироста больных COVID-19 выйдет на финишную прямую, Протос ответил:

"Чтобы ответить на этот вопрос нужно, чтобы у нас была сеть лабораторий разветвленная, чтобы мы могли проводить этот иммуно-ферментный анализ. Это было бы не сложно, если бы средства из Коронавирусного фонда потратили на это оборудование, оно не такое дорогостоящее... и мы бы могли фактически в каждом районе, в каждом заведении наладить эту работу, ведь это не сложная методика".

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