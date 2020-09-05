Коронавирус В Украине могут на время выборов отменить учебу в школах и вузах, где будут участковые избирательные комиссии

2020-09-05 14:00 321

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство вместе с СНБО рассматривает возможность приостановки на несколько дней учебного процесса в тех учебных заведениях, где будут участковые избирательные комиссии.

Об этом глава Кабмина сказал в интервью телеканалу "Украина 24" .

"Мы сейчас работаем совместно с Советом национальной безопасности и обороны, чтобы обеспечить максимально открытый и одновременный избирательный процесс 25 октября. Работает Центральная избирательная комиссия. Мы разрабатываем алгоритмы, протоколы, как все должно происходить. Большое количество участковых комиссий находится в учебных заведениях, поэтому с Министерством здравоохранения и Министерством образования мы работаем над тем, чтобы на несколько дней приостановить учебный процесс там, где будут участковые избирательные комиссии. Работаем над тем, как будет проходить второй тур в тех городах, где он будет", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что правительство делает все возможное, чтобы максимально обеспечить безопасность избирательного процесса на местных выборах.

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