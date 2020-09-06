Коронавирус В Украине за сутки подтвердили 2107 новых случаев COVID-19

2020-09-06 11:00 492

 

В Украине за последние сутки подтвердили 2107 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число зараженных с начала пандемии уже составляет 135 894 человека. Выздоровели 62 227 человек, из которых 578 - за последние 24 часа.

Умерли от коронавируса 2846 человек, в том числе 35 - за вчера.

Больше всего новых случаев во Львовской (+188), Ивано-Франковской (+176), Тернопольской (+158) областях, а также в Киеве (+240).

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью существует риск наложения гриппа на эпидемию COVID-19.

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