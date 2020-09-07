Политика Кравчук мягко отреагировал на гранатометный обстрел позиций ООС на Донбассе

2020-09-07 10:15 216

Нарушение перемирия на Донбассе вблизи Красногоровки обсудили на срочном заседании Трехсторонней контактной группы, сообщает Офис президента Украины.

Стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации боевиков на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.

"Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Напомним, вчера сепаратисты Донбасса прицельно обстреляли позиции ООС возле Красногоровки. В результате гранатометного обстрела пострадал украинских военный, занимавшийся тушением пожара у линии разграничения.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире