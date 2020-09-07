Коронавирус Больше всего новых случаев заражения covid-19 за сутки зафиксировано в Киеве

2020-09-07 12:43 96

За сутки в Украине подтверждены 2174 новых случаев коронавируса. Такие данные по состоянию на  7 сентября обороны СНБО.

Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62 606, из них 379 за сутки. Умерли 2877 (+31 накануне).

Больше всего новых случаев в Киеве (+244), во Львовской (+186), Тернопольской (+165), Черновицкой (+163) и Ивано-Франковской (+161), областях.

Напомним, накануне наблюдалось снижение числа новых случаев, было 2107 зараженных, а днем ранее выявили 2 836 новых случаев заражения.

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