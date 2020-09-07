Политика В ООН Россию считают ответственной за водоснабжение Крыма

2020-09-07 19:00 288

 

Ответственность за обеспечение жителей аннексированного Крыма чистой питьевой водой лежит на России. Так считают в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл в комментарии российскому информационному агентству "РИА Новости".

По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что "Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма".

По данным оккупационных российских властей, в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось порядка 20% запасов воды. За последний месяц на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас.

До аннексии полуострова Россией в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде, она поступала в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, ранее в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Верховный комиссар ООН отреагировал на массовые репрессии в Минске

2020-08-13 13:12 1302

В Бейруте ранения получили 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей

2020-08-05 09:38 903

Генсек ООН провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана

2020-07-24 13:44 2322

ООН потребовала от официального Киева наказать убийц журналиста Павла Шеремета

2020-07-22 09:10 1011

Еще новости в разделе "Политика"

В ООН Россию считают ответственной за водоснабжение Крыма

2020-09-07 19:00 288

Кравчук мягко отреагировал на гранатометный обстрел позиций ООС на Донбассе

2020-09-07 10:15 510

Украинские военные дадут отпор в случае открытия огня со стороны боевиков — командующий ООС

2020-09-06 13:30 1029

Кравчук отреагировал на срочное заседание ТКГ

2020-09-06 10:00 921
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В ООН Россию считают ответственной за водоснабжение Крыма 2020-09-07 19:00 288
Кравчук мягко отреагировал на гранатометный обстрел позиций ООС на Донбассе 2020-09-07 10:15 510
Украинские военные дадут отпор в случае открытия огня со стороны боевиков — командующий ООС 2020-09-06 13:30 1029
Кравчук отреагировал на срочное заседание ТКГ 2020-09-06 10:00 921

Лента

21:30 Степанов рассказал, когда медики получат обещанные доплаты
21:00 Минсоцполитики придумало новое правило для получателей субсидии на газ
20:30 Меркель изменила позицию по "Северному потоку-2" из-за отравления Навального
20:00 В Минздраве назвали количество имеющихся вакцин в Украине
19:30 Коснется каждого: пенсионеров предупредили об исчерпании Пенсионного фонда
19:00 В ООН Россию считают ответственной за водоснабжение Крыма
18:30 НБУ на 8 сентября повысил официальный курс доллара
18:00 В Киеве массово закрыли пляжи: что происходит
17:30 Температура будет нестабильной: синоптик дала прогноз до конца недели
17:00 Начисление компенсаций к пенсиям и зарплатам, кому из украинцев крупно повезет: "Будут выплачивать..."