Политика Германия отказалась передать РФ результаты анализов отравленного Навального

2020-09-08 14:16 321

Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене отказался предоставить России подробности результатов анализов Алексея Навального, в чьих пробах биоматериала были обнаружены следы отравляющего вещества из группы "Новичок". 

"Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ. В столь чувствительной сфере это недопустимо по соображениям безопасности и интересов ФРГ", — прокомментировали в службе вопрос о намерениях Бундесвера предоставить данные анализов Навального по просьбе российских властей.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ отправила запрос властям Германии с просьбой предоставить результаты исследований проб биоматериалов Навального.

По данным "РБК", глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о намерении властей Германии удовлетворить запрос России о правовой помощи по делу Навального.

Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов от Алексея Навального и пришла к выводу, что российский политик был отравлен веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок".

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