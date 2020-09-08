Коронавирус В Яремче суд оштрафовал жительницу за пост в Facebook про американскую вакцину, убившую 5 украинцев

2020-09-08 17:30 126

 

Суд в Яремче Ивано-Франковской области оштрафовал женщину, распространившую фейк о коронавирусе у себя в Facebook. Пользовательница опубликовала информацию о том, что "В Украине американская вакцина от Covid-19 убила 5 человек". При этом американская вакцина от коронавируса может быть готова лишь к концу октября.

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области признал местную жительницу виновной в распространении ложных слухов о коронавирусе и оштрафовал ее. Соответствующее постановление суда обнародовано в реестре, его приняла судья Татьяна Ваврийчук.

В постановлении суда говорится, что 20 июля женщина на своей странице в социальной сети Facebook распространила публикацию "В Украине американская вакцина от COVID-19 убила 5 человек", которая не соответствует действительности. Распространение ложных слухов могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка, пришел к выводу суд.

Во время судебного заседания женщина свою вину в совершении инкриминируемого правонарушения признала полностью и раскаялась в содеянном, указала, что распространила эту информацию, не предоставив надлежащей оценки ее содержанию. Также она попросила ее строго не наказывать, учитывая то, что она впервые привлекается к административной ответственности.

Таким образом, суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.173-1 КУоАП (распространению ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка) и наложил штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 гривен).

Также подсудимая должна выплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 420 гривень 40 копеек.

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