Политика 15 сентября Израиль и ОАЭ подпишут первое в истории мирное соглашение

2020-09-09 13:45 297

15 сентября в Вашингтоне Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подпишут историческое мирное соглашение.

Как сообщают информагентства со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид аль-Нахайян возглавят две делегации во время визита в Вашингтон.

Церемонию подписания документа проведет сам президент США Дональд Трамп.

В рамках соглашения, о достижении которого было объявлено в Белом доме 13 августа после 18 месяцев переговоров, государство Персидского залива согласилось на нормальные отношения с Израилем, в то время как Израиль пообещал приостановить аннексию Западного берега Иордана.

Трамп и другие официальные лица администрации ожидают, что Саудовская Аравия и другие страны последуют примеру ОАЭ в признании Израиля. Белый дом надеется, что между Израилем и странами Персидского залива появится больше таких сделок, что побудит палестинцев присоединиться к переговорам.

До этого соглашения между странами не существовало дипломатических отношений. ОАЭ не признавали право Израиля на существование, и оба государства официально не имели дипломатических или экономических связей. Тем не менее в последние годы обе страны осуществляли неофициальное сотрудничество, так как обе противостоят иранской ядерной программе и региональному влиянию Ирана.

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