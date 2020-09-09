Политика Кравчук прокомментировал консенсус с "ДНР"

2020-09-09 16:30 213

Представители ВСУ и "ДНР" завтра проведут совместную инспекцию позиций у поселка Шумы под Горловкой.

Украинская сторона подтвердила договоренность с "ДНР" о совместной инспекции позиций военных у поселка Шумы под Горловкой, сообщает Офис президента по итогам внеочередного заседания контактной группы в формате видеоконференции в среду, 9 сентября.



"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в нормандском формате, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



Отмечается, что в ходе заседания ОБСЕ подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес ВСУ в районе Шумов в период с 5 июля по 2 сентября.



"Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.



Отмечается, что украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции, в которой также примет участие координатор от ОБСЕ.



Напомним, глава "ДНР" Денис Пушилин более недели угрожает отдать приказ на уничтожение позиций военных, если ВСУ не предоставят акт об устранении возведенных сооружений на линии соприкосновения у поселка Шумы.

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