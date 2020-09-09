Политика Лукашенко заявил, что Минск готов воевать за РФ

2020-09-09 17:00 165

 

Договор о коллективной безопасности подразумевает мобилизацию белорусской армии в случае войны против России.

Беларусь вступит в войну в случае агрессии против России со стороны стран Запада. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.

"Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве - Запад..., белорусская армия - 60 тыс. штыков, 65, - она вступает в войну. И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности... Если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию", - заявил он.

При этом Лукашенко допустил военную агрессию России в случае выхода Минска из союзных договоров. По его словам, выход из Организации Договора о коллективной безопасности обернется тем, что Беларусь не сможет закупать оружие по внутрироссийским ценам.

"Россия-то продала бы, но если они (оппозиция, - ред.) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Россия не станет спокойно смотреть, если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО.

"Не очень приятно, если танки под Смоленском. Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - добавил Лукашенко.

По его словам, Беларусь усилила охрану своих границ по всем направлениям, кроме границы с Россией.

"Нас попробовали немножко пощекотать, как я сейчас понимаю. Тогда-то я серьезно это воспринял - разного рода учения у границ Беларуси. У границ, скажем, Союзного государства - на будущее нам этот термин, это определение понадобится. И конечно, я уже говорил, мне пришлось пол-армии белорусской мобилизовать, для того чтобы этому противостоять... и даже мы усилили на украинском направлении границы", - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что у России и Беларуси "единая армия".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Лукашенко проговорился о неофициальной просьбе Путина касательно Зеленского

2020-09-09 15:14 396

Кулеба заявил, что Лавров отказался говорить с ним о Донбассе

2020-09-08 22:00 669

Лукашенко не отрицает, что "пересидел" в кресле

2020-09-08 16:30 711

В Германии заявили,что отравление Навального - это вызов для Евросоюза

2020-09-08 13:44 804

Еще новости в разделе "Политика"

Лукашенко заявил, что Минск готов воевать за РФ

2020-09-09 17:00 165

Кравчук прокомментировал консенсус с "ДНР"

2020-09-09 16:30 213

Послы Евросоюза утвердили продление санкций против РФ

2020-09-09 15:46 192

Лукашенко проговорился о неофициальной просьбе Путина касательно Зеленского

2020-09-09 15:14 396
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Лукашенко заявил, что Минск готов воевать за РФ 2020-09-09 17:00 165
Кравчук прокомментировал консенсус с "ДНР" 2020-09-09 16:30 213
Послы Евросоюза утвердили продление санкций против РФ 2020-09-09 15:46 192
Лукашенко проговорился о неофициальной просьбе Путина касательно Зеленского 2020-09-09 15:14 396

Лента

19:00 Еврокомиссия договорилась о закупке 200 млн доз вакцины против COVID-19
18:30 В Украине стартует осенний призыв 2020: кого и как будут забирать в армию
18:00 Трампу хотят вручить Нобелевскую премию мира
17:30 Зеленский прокомментировал бунт мэров из-за карантина
17:00 Лукашенко заявил, что Минск готов воевать за РФ
16:30 Кравчук прокомментировал консенсус с "ДНР"
15:46 Послы Евросоюза утвердили продление санкций против РФ
15:14 Лукашенко проговорился о неофициальной просьбе Путина касательно Зеленского
14:47 Верховный суд остановил взыскание с ПриватБанка 347 млн ​​долларов в пользу Суркисов
14:12 В ГБР подтвердили, что ряд расследований против Порошенко уже закрыты