Политика Лукашенко заявил, что Минск готов воевать за РФ

2020-09-09 17:00 165

Договор о коллективной безопасности подразумевает мобилизацию белорусской армии в случае войны против России.

Беларусь вступит в войну в случае агрессии против России со стороны стран Запада. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.

"Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве - Запад..., белорусская армия - 60 тыс. штыков, 65, - она вступает в войну. И российская группировка, она тоже прописана по плану, которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности... Если бы вдруг это случилось на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию", - заявил он.

При этом Лукашенко допустил военную агрессию России в случае выхода Минска из союзных договоров. По его словам, выход из Организации Договора о коллективной безопасности обернется тем, что Беларусь не сможет закупать оружие по внутрироссийским ценам.

"Россия-то продала бы, но если они (оппозиция, - ред.) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Россия не станет спокойно смотреть, если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО.

"Не очень приятно, если танки под Смоленском. Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - добавил Лукашенко.

По его словам, Беларусь усилила охрану своих границ по всем направлениям, кроме границы с Россией.

"Нас попробовали немножко пощекотать, как я сейчас понимаю. Тогда-то я серьезно это воспринял - разного рода учения у границ Беларуси. У границ, скажем, Союзного государства - на будущее нам этот термин, это определение понадобится. И конечно, я уже говорил, мне пришлось пол-армии белорусской мобилизовать, для того чтобы этому противостоять... и даже мы усилили на украинском направлении границы", - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что у России и Беларуси "единая армия".

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