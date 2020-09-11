Политика Госсекретарь США Майк Помпео сделал жесткое заявление по отравлению Навального

2020-09-11 08:27 267

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты ждут, когда россияне привлекут виновных в отравлении оппозиционера Алексея Навального к ответственности, говорится в его интервью журналисту Бену Шапиро.

"Евросоюз и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности.

Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен", - подчеркнул Помпео.

По его словам, американское правительство не планирует анонсировать какие-либо меры относительно инцидента с Навальным, пока об этом не объявит президент Дональд Трамп.

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