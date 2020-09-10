В городе Умань Черкасской области недовольные карантинными ограничениями хасиды, которые приехали на паломничество, устроили погром на могиле Раби Нахмана. Соответствующая информация бюыла опубликована в Telegram-канал PavlovskyNews.
Так, хасидам не понравилось, что на могиле были установлены ограждения для их же безопасности и они начали их расшатывать и сносить. Железные конструкции установили для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса.
В фонде Раби Нахмана, который является официальной стороной, представляющей хасидов, отреагировали ни инцидент и заявили, что с нарушителями будет проведена разъяснительная работа. Также в организации добавили, что действия паломников ни в коей мере не отражают отношения движения к законам Украины.
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