Коронавирус видео В Умани хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана

2020-09-10 19:00 327

 

В городе Умань Черкасской области недовольные карантинными ограничениями хасиды, которые приехали на паломничество, устроили погром на могиле Раби Нахмана. Соответствующая информация бюыла опубликована в Telegram-канал PavlovskyNews.

Так, хасидам не понравилось, что на могиле были установлены ограждения для их же безопасности и они начали их расшатывать и сносить. Железные конструкции установили для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса.

В фонде Раби Нахмана, который является официальной стороной, представляющей хасидов, отреагировали ни инцидент и заявили, что с нарушителями будет проведена разъяснительная работа. Также в организации добавили, что действия паломников ни в коей мере не отражают отношения движения к законам Украины.

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