Политика Зеленский провел разговор с Меркель: детали

2020-09-10 21:30 216

 

Только что состоялся телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом написал в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор Президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимным доверия тесного диалога лидеров двух государств и растущего украинско-немецкого стратегического партнерства", - написал дипломат.

Отметим, ранее сегодня СМИ сообщали, что Зеленский и госпожа канцлер планировали обсудить события последних дней на Донбассе и принятые в рамках Трехсторонней контактной группы решения.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с официальным визитом Австрию, где проведет ряд встреч и примет участие в нескольких мероприятиях.

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