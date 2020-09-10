Политика ЕС официально продлил санкции против России: на очереди Крымский мост

2020-09-10 22:00 201

 

Евросоюз в четверг, 10 сентября, официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 года", – отмечается в нем.

Речь идет о запрете на въезд и заморозке активов.

В среду, 9 сентября, аналогичное решение приняли послы стран-членов ЕС. По информации корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, на днях ожидаются новые санкции против строителей незаконного Крымского моста.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление санкций на шесть месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины. Скоро около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список за причастность к строительству Крымского моста", – сказано в сообщении.

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