Коронавирус В Украине новый антирекорд COVID-19: число зараженных за сутки превысило три тысячи

2020-09-11 13:12 276

В Украине установлен новый антирекорд - в более 3,1 тысячи подтвержденных случаев заражение за сутки. В п редыдущие два дня суточный прирост не превышал 2 600.

По данным СНБО, всего с начала пандемии в стране зафиксировано 148 756 больных COVID-19. Из них за последние сутки - 3 144 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3 076 человек, из них за сутки - 53. Выздоровели 67 005 человек, из них 1 128 за последние сутки.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация сегодня в Киеве (+404), Тернопольской области (+302), Одесской области (+283), Харьковской области (+280), Львовской области (+174).

При этом точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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