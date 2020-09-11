Политика Германия впервые признала, что отравление Навального может поставить крест на Nord Stream-2

2020-09-11 16:30 84

В Германии впервые признали, что рассматривают возможность приостановки строительства в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF, решение по проекту будет зависеть от действий России.

"Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение... Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение не было принято", - сказал Маас.

"Нельзя говорить о том, что раз санкции не действуют, то и не нужно никакие вводить. Иногда следует принять меры, тем самым сказав, что мы не хотим жить в мире без правил", - добавил министр.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что данное решение должен принимать не Берлин, а руководство ЕС.

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