Политика Кравчук предложил обойти минские договоренности

2020-09-12 11:00 315

 

Когда подписывались минские договоренности, уже было понятно, что они не будут выполнены, объяснил Леонид Кравчук.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что минские договоренности выполнить невозможно и рассчитывает на переговоры в нормандском формате. Об этом он сказал в интервью для Радио НВ в пятницу, 11 сентября.

По словам Кравчука, выполнение минских договоренностей сейчас невозможно из-за разных позиций Украины и России относительно определения последовательности передачи контроля над границей и проведения выборов на Донбассе

"Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. И потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, международные соглашения не могут быть отменены одной стороной", – пояснил он.

По мнению Кравчука, решить эту проблему возможно на уровне нормандской четверки. Он выразил надежду, что после встречи советников глав стран нормандской четверки, будет проведен новый саммит с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", – первый президент Украины.

Напомним, 11 сентября в Берлине советники лидеров стран нормандского формата обсуждают подготовку к саммиту четверки, а также ситуацию на Донбассе. Украинская сторона считает, что она уже выполнила свое "домашнее задание".

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