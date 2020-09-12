Политика Зеленский обсудил тишину на Донбассе с главой ОБСЕ

2020-09-12 12:00 276

 

Собеседники в телефонном режиме обсудили нормандскую встречу. Зеленский ожидает, что ОБСЕ будет уделять внимание и ситуации в аннексированном Крыму.

Президент Владимир Зеленский и председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эдди Рама в телефонном режиме обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОП в пятницу, 11 сентября.

Зеленский поблагодарил главу ОБСЕ за приоритетное внимание к вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, а также переговорный процесс в рамках нормандского формата.

В частности, Зеленский напомнил о нарушениях договоренностей со стороны сепаратистов - обстрелах ими украинских позиций 6 и 10 сентября.

"Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предварительным заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НВФ мы уже понесли потери - погиб один военный ВСУ, один был ранен", - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Рама поддержал усилия украинской стороны и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира.

Собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию Украины. Так, Зеленский заявил, что ожидает, что мониторинговая миссия будет уделять должное внимание ситуации в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Напомним, что ранее Ермак назвал фокус нормандских переговоров. Советники лидеров нормандской четверки обсудят подготовку к саммиту, а также режим тишины на Донбассе.

Также сообщалось, что на Банковой протестовали против соглашения с "ДНР". Люди высказывали свое возмущение относительно возможной совместной инспекции с "ДНР" украинских позиций в Шумах.

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