Коронавирус Пенсии в Украине повысят несколько раз до конца 2021 года

2020-09-12 13:00 222

С 1 декабря примерно 3 миллионам пенсионеров (около 30%) увеличат выплаты.

Об этом пишет портал "Хвиля".

С начала декабря в Украине на 57 грн. увеличат прожиточный минимум — с 1712 до 1769 грн., который получают люди с инвалидностью и пенсионеры по возрасту.

Минимальный показатель пенсии для нетрудоспособных лиц не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому с 1 декабря он также увеличится.

Кроме инвалидов и пенсионеров по возрасту повышение выплат коснется участников боевых действий. Им сделают надбавку 93 грн. Также повысят пенсии инвалидам войны (на 205-370 грн., зависимо от группы) и лицам, которые получили инвалидность из-за аварии на Чернобыльской АЭС (на 128-162 грн.).

Шахтерам увеличат выплаты на 170 грн., пенсионерам-орденоносцам и имеющим звание "заслуженный" либо "народный" — на 11,4-22,8 грн.

Лица, которые на 1 декабря будут получать пенсии по возрасту выше новой минимальной (1769 грн.) останутся без надбавок или смогут рассчитывать на незначительное повышение – от 57 копеек до 12 грн. (в зависимости от количества лет сверх нормы трудового стажа).

В 2021 году за счет повышения минимальной зарплаты будет увеличена пенсия неработающим пенсионерам от 65 лет с полным трудовым стажем (35 — у мужчин, 30 — у женщин). С 1 января она вырастет до 2400 грн., с 1 июля — до 2600 грн.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль объяснил, как граждане Украины смогут получать несколько пенсий.

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