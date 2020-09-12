Коронавирус Пенсии в Украине повысят несколько раз до конца 2021 года

2020-09-12 13:00 222

 

С 1 декабря примерно 3 миллионам пенсионеров (около 30%) увеличат выплаты.

Об этом пишет портал "Хвиля".

С начала декабря в Украине на 57 грн. увеличат прожиточный минимум — с 1712 до 1769 грн., который получают люди с инвалидностью и пенсионеры по возрасту.

Минимальный показатель пенсии для нетрудоспособных лиц не может быть ниже прожиточного минимума, поэтому с 1 декабря он также увеличится.

Кроме инвалидов и пенсионеров по возрасту повышение выплат коснется участников боевых действий. Им сделают надбавку 93 грн. Также повысят пенсии инвалидам войны (на 205-370 грн., зависимо от группы) и лицам, которые получили инвалидность из-за аварии на Чернобыльской АЭС (на 128-162 грн.).

Шахтерам увеличат выплаты на 170 грн., пенсионерам-орденоносцам и имеющим звание "заслуженный" либо "народный" — на 11,4-22,8 грн.

Лица, которые на 1 декабря будут получать пенсии по возрасту выше новой минимальной (1769 грн.) останутся без надбавок или смогут рассчитывать на незначительное повышение – от 57 копеек до 12 грн. (в зависимости от количества лет сверх нормы трудового стажа).

В 2021 году за счет повышения минимальной зарплаты будет увеличена пенсия неработающим пенсионерам от 65 лет с полным трудовым стажем (35 — у мужчин, 30 — у женщин). С 1 января она вырастет до 2400 грн., с 1 июля — до 2600 грн.

Напомним, ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль объяснил, как граждане Украины смогут получать несколько пенсий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине новый антирекорд COVID-19: число зараженных за сутки превысило три тысячи

2020-09-11 13:12 699

Белорусские пограничники устроили обыск машины посла Украины Игоря Кизима

2020-09-11 11:42 750

Зеленский провел разговор с Меркель: детали

2020-09-10 21:30 825

Кулеба: Украина не позволит властям Беларуси использовать себя для провокаций

2020-09-10 21:00 759

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Пенсии в Украине повысят несколько раз до конца 2021 года

2020-09-12 13:00 222

Карантин в Израиле: на 14 дней вводят полную остановку экономической деятельности

2020-09-11 14:15 768

Киев вошел в "оранжевую зону": какие ограничения и запреты вводятся с понедельника

2020-09-11 13:46 627

В Украине новый антирекорд COVID-19: число зараженных за сутки превысило три тысячи

2020-09-11 13:12 699
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Пенсии в Украине повысят несколько раз до конца 2021 года 2020-09-12 13:00 222
Карантин в Израиле: на 14 дней вводят полную остановку экономической деятельности 2020-09-11 14:15 768
Киев вошел в "оранжевую зону": какие ограничения и запреты вводятся с понедельника 2020-09-11 13:46 627
В Украине новый антирекорд COVID-19: число зараженных за сутки превысило три тысячи 2020-09-11 13:12 699

Лента

видео 14:30 Киевское "Динамо" впервые при Луческу не выиграло, не забило и не пропустило
14:00 Украинцам могут запретить работать и учиться без прививок
13:30 Названа самая сильная боль, которую может испытать человек
13:00 Пенсии в Украине повысят несколько раз до конца 2021 года
12:30 Три проверки субсидиантов: кому придется вернуть деньги в бюджет
12:00 Зеленский обсудил тишину на Донбассе с главой ОБСЕ
11:30 Украинцев предупредили о новых штрафах: за что хотят наказывать
11:00 Кравчук предложил обойти минские договоренности
10:30 Как выбрать обувь без примерки: совет опытного продавца
10:00 В Беларуси должен немедленно начаться диалог – ООН