Спорт видео Киевское "Динамо" впервые при Луческу не выиграло, не забило и не пропустило

2020-09-12 14:30 135

Киевское "Динамо" и черниговская "Десна" разошлись миром в стартовом поединке второго тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Матч "Динамо" - "Десна" на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:0.

В субботу, 12 сентября, встретятся "Днепр-1" и донецкий "Олимпик", ковалевский "Колос" и "Львов".

На воскресенье, 13 сентября, запланированы поединки "Миная" с "Александрией", луганской "Зари" с "Мариуполем", полтавской "Ворсклы" с "Ингульцем".

Матч "Рух" (Львов) - "Шахтер" (Донецк) перенесен на 23 сентября из-за вспышки коронавируса у львовян.

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