Коронавирус В Украине почти 2,5 тысячи новых случаев COVID-19

2020-09-13 10:00 189

 

При этом выздоровели за сутки 547 украинцев, а скончались 30. Активнее всего прирост идет в Киеве и Тернопольской области.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2476 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели 547 человек, а 30 - скончались. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 13 сентября.

Всего с начала эпидемии в Украине выявили 154 335 случаев COVID-19, из них побороть болезнь смогли уже 68 893 человека, в 3178 - умерли.

Статистика коронавируса по областям:

  • Винницкая обл - 4808 (+52)
  • Волынская обл - 6289 (+65)
  • Днепропетровская обл - 3262 (+86)
  • Донецкая обл - 2095 (+69)
  • Житомирская обл - 4292 (+98)
  • Закарпатская обл - 8625 (+93)
  • Запорожская обл - 2347 (+105)
  • Ивано-Франковская обл - 11215 (+132)
  • Кировоградская обл - 904 (+12)
  • Киев - 17261 (+310)
  • Киевская обл - 6849 (+99)
  • Львовская обл - 16914 (+140)
  • Луганская обл - 586 (24)
  • Николаевская обл - 1953 (24)
  • Одесская обл - 9482 (100)
  • Полтавская обл - 1195 (+34)
  • Ровенская обл - 10469 (100)
  • Сумская обл - 2401 (+78)
  • Тернопольская обл - 8882 (+225)
  • Харьковская обл - 12584 (+180)
  • Херсонская обл - 628 (32)
  • Хмельницкая обл - 3968 (+118)
  • Черновицкая обл - 12117 (+129)
  • Черкасская обл - 2495 (+111)
  • Черниговская обл - 2714 (60)

Напомним, что ранее Ляшко прокомментировал вероятность повторного заражения COVID-19. Главный санитарный врач сказал, что украинцам надо продержаться еще полгода, а после - просто сделать прививку, защищающую от заражения.

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