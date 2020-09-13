В Украине почти 2,5 тысячи новых случаев COVID-19

При этом выздоровели за сутки 547 украинцев, а скончались 30. Активнее всего прирост идет в Киеве и Тернопольской области.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2476 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели 547 человек, а 30 - скончались. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 13 сентября.
Всего с начала эпидемии в Украине выявили 154 335 случаев COVID-19, из них побороть болезнь смогли уже 68 893 человека, в 3178 - умерли.
Статистика коронавируса по областям:
Напомним, что ранее Ляшко прокомментировал вероятность повторного заражения COVID-19. Главный санитарный врач сказал, что украинцам надо продержаться еще полгода, а после - просто сделать прививку, защищающую от заражения.
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