Политика В Украине ответили на требование МВФ

2020-09-13 10:30 153

 

Генпрокурор уверена, что МВФ нет повода беспокоиться о независимости антикоррупционных органов Украины.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что международным партнерам Украины не следует переживать поводу ситуации вокруг антикоррупционных институтов. Об этом она заявила в интервью Савику Шустеру.

Таким образом генпрокурор прокомментировала ситуацию с уходом с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и признанием неконституционным указа о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Венедиктова призвала "отделять людей от институтов".

"Ни у кого из нас нет права собственности на должность, которую занимаешь. Вопрос не в фамилиях, вопрос в институтах. Институты должны работать абсолютно независимо и так, как прописано в законе, поэтому оснований для международных партнеров переживать, что что-то происходит с институтами абсолютно никаких нет", - заявила она.

Как сообщалось, несколькими днями ранее в МВФ дальнейшую поддержку Украины поставили в зависимость от работы антикоррупционных органов.

Ранее в Кабмине исключили возможность отказа в предоставлении нового кредита со стороны Международного валютного фонда.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине введут новую систему проверки получателей льгот и субсидий: что известно

2020-09-13 12:00 45

Зеленский: Украина готова к проведению Россией учений Кавказ-2020

2020-09-13 11:00 138

В Украине почти 2,5 тысячи новых случаев COVID-19

2020-09-13 10:00 189

Пенсии в Украине повысят несколько раз до конца 2021 года

2020-09-12 13:00 900

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский: Украина готова к проведению Россией учений Кавказ-2020

2020-09-13 11:00 138

В Украине ответили на требование МВФ

2020-09-13 10:30 153

Зеленский обсудил тишину на Донбассе с главой ОБСЕ

2020-09-12 12:00 825

Украинцев предупредили о новых штрафах: за что хотят наказывать

2020-09-12 11:30 879
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский: Украина готова к проведению Россией учений Кавказ-2020 2020-09-13 11:00 138
В Украине ответили на требование МВФ 2020-09-13 10:30 153
Зеленский обсудил тишину на Донбассе с главой ОБСЕ 2020-09-12 12:00 825
Украинцев предупредили о новых штрафах: за что хотят наказывать 2020-09-12 11:30 879

Лента

12:00 В Украине введут новую систему проверки получателей льгот и субсидий: что известно
11:30 Курс доллара в Украине может "взлететь": озвучен прогноз на неделю
11:00 Зеленский: Украина готова к проведению Россией учений Кавказ-2020
10:30 В Украине ответили на требование МВФ
10:00 В Украине почти 2,5 тысячи новых случаев COVID-19
17:07 На Нормандскій зустрічі в Берліні досягнуто нових домовленостей
видео 14:30 Киевское "Динамо" впервые при Луческу не выиграло, не забило и не пропустило
14:00 Украинцам могут запретить работать и учиться без прививок
13:30 Названа самая сильная боль, которую может испытать человек
13:00 Пенсии в Украине повысят несколько раз до конца 2021 года