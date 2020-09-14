Коронавирус Новое деление на зоны карантина в Украине - найди свою область и город

2020-09-14 13:44 192

Сегодня в Украине вступило в силу новое деление на зоны карантина из-за эпидемии COVID-19. Такое решение приняла госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

В "красную" зону адаптивного карантина попали:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Перемишлянський и Пустомытовский районы Львовской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
  • город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

В "оранжевую" зону внесены:

  • города Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;
  • Киверцовский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;
  • города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области;
  • города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;
  • города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жолковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
  • город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;
  • город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
  • город Киев.

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