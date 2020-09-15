Политика Официальный Киев запросил у ООН новых санкций против РФ

2020-09-15 08:39 213

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал мировое сообщество расширить санкции против России из-за местных "выборов" в Крыму, сообщаетпресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

Дипломат проинформировал Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша и членов Совбеза ООН о проведении так называемых "выборов" на аннексированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"Украина призывает иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - заявил Кислица.

Дипломат подчеркнул, что "выборы" в Крыму являются продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Псевдовыборы составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН. Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении.

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