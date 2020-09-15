Политика Официальный Киев запросил у ООН новых санкций против РФ

2020-09-15 08:39 213

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал мировое сообщество расширить санкции против России из-за местных "выборов" в Крыму, сообщаетпресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

Дипломат проинформировал Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша и членов Совбеза ООН о проведении так называемых "выборов" на аннексированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"Украина призывает иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций", - заявил Кислица.

Дипломат подчеркнул, что "выборы" в Крыму являются продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Псевдовыборы составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН. Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

За сутки в Украине выявлено почти 3 тыс. новых случаев заражения covid-19

2020-09-15 10:14 60

фото + видео Детали ЧП в Чабанах: Почему рванул газопровод, по которому идут поставки газа в ЕС

2020-09-15 09:41 129

В Украине не будут делать вакцину от коронавируса: этому есть ряд причин

2020-09-14 20:00 846

В Украине резко изменится погода: синоптик назвала "переломную" дату

2020-09-14 18:00 1281

Еще новости в разделе "Политика"

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 сентября - повестка дня

2020-09-15 09:12 177

Официальный Киев запросил у ООН новых санкций против РФ

2020-09-15 08:39 213

В МИД прокомментировали очередное появление В-52 в воздушном пространстве Украины

2020-09-14 22:00 582

На украинско-белорусской границе значительно усилили меры безопасности

2020-09-14 09:38 597
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 сентября - повестка дня 2020-09-15 09:12 177
Официальный Киев запросил у ООН новых санкций против РФ 2020-09-15 08:39 213
В МИД прокомментировали очередное появление В-52 в воздушном пространстве Украины 2020-09-14 22:00 582
На украинско-белорусской границе значительно усилили меры безопасности 2020-09-14 09:38 597

Лента

10:14 За сутки в Украине выявлено почти 3 тыс. новых случаев заражения covid-19
фото + видео 09:41 Детали ЧП в Чабанах: Почему рванул газопровод, по которому идут поставки газа в ЕС
09:12 Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 сентября - повестка дня
08:39 Официальный Киев запросил у ООН новых санкций против РФ
08:11 Турция направила второе буровое судно в Черное море на поиск месторождений газа
22:00 В МИД прокомментировали очередное появление В-52 в воздушном пространстве Украины
21:30 Правительство предлагает установить прожиточный минимум на следующий год в размере 2189 гривен
21:00 Ученые заявили, что частоту употребления алкоголя можно узнать по волосам
20:30 Гривня на межбанковском рынке Украины вплотную приблизилась к 28 за доллар
20:00 В Украине не будут делать вакцину от коронавируса: этому есть ряд причин