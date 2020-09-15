Политика В украинской делегации трехсторонней контактной группы появится новый сотрудник

2020-09-15 11:40 213

В украинской делегации трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе появится должность пресс-секретаря.

"Задачей этого человека будет фокусировать все сигналы one voice от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и будем сейчас исправляться", - сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его данным, сейчас идет подбор кандидатуры.

Также, он прокомментировал скандал вокруг заявлений заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина об амнистии участников НВФ и особом статусе для всей территории Луганской и Донецкой областей

По словам Резникова, он общался с заместителем главы украинской делегации в ТКГ Витольдом Фокиным, который высказался об амнистии боевиков.

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