Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 сентября - повестка дня

2020-09-15 09:12 180

Парламент Украины сегодня рассмотрит проекты постановлений о внесении изменений в повестку дня четвертой сессии парламента девятого созыва и заявление о ситуации в Беларуси.

Также на повестке дня документ относительно опросов общественного мнения во время выборов.

Для первого чтения предложены вопросы выполнения воинского долга и ведения воинского учета, а также по государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий.

Во втором чтении парламент планирует определиться относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, законопроекта о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови и изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно графика проведения пленарных заседаний.

Кроме того, в зале под куполом рассмотрят урегулирование образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства и отдельные вопросы осуществления габаритно-весового контроля.

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