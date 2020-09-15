Коронавирус За сутки в Украине выявлено почти 3 тыс. новых случаев заражения covid-19

2020-09-15 10:14 45

В течение последних суток в Украине выявили 2905 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Согласно обновленным данным Совета нацбезопасности и обороны, с начала пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 159 702 человек, из них 3264 – умерли (+53 в течение последних суток), 70 810– выздоровели (+1267).

Напомним, днем ранее источники сообщили, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом та находится в коме. Вскоре городской совет опроверг данные, что он в коме, но подтвердил, что городской голова на больничном.

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