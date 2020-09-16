Политика Тихановская уверена, что режим Лукашенко уже прошел точку невозврата

2020-09-16 13:45 261

Сбежавшая из Беларуси оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что отказ Александра Лукашенко от власти лишь вопрос времени.

"Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти - это лишь вопрос времени", - написала она в своей статье для газеты The Washington Post.

По ее словам, "вопреки государственной пропаганде", время на стороне оппозиции.

"Этот режим - колосс на глиняных ногах", - написала экс-кандидат в президенты Беларуси.

Оппозиционер подтвердила, что по-прежнему не признает результаты президентских выборов, которые объявил Центризбирком республики, и считает, что именно она набрала большинство голосов.

"В качестве кандидата от оппозиционного движения я получила большинство голосов на президентских выборах 9 августа", - считает она.

Тихановская сообщила, что оппозиция продолжит проводить в стране акции протеста, а также обратилась к правительствам других стран, чтобы те "прекратили сотрудничество с режимом и ввели санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан" и предупредила, что все соглашения с нынешней властью другие страны заключают "на их собственный страх и риск".

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